БЖД установила на вокзалах точки для бесплатной зарядки мобильных устройств

На 19 железнодорожных вокзалов поставлено оборудование для организации бесплатной зарядки мобильных устройств. В зависимости от места размещения точки для зарядки изготовлены двух видов. Об этом сообщается на официальном сайте Белорусской железной дороги.

Стойки с фирменным оформлением оснащены как розетками, так и разъемами USB. Дополнительно для удобства пассажиров под столешницей стойки оборудованы крючки для сумок или рюкзаков. Обращаем внимание пассажиров, что за сохранность мобильных устройств и личных вещей во время зарядки отвечают они сами.

Напомним, на железнодорожных вокзалах также по-прежнему доступна услуга платной зарядки мобильных устройств – когда за небольшую плату можно оставить телефон на зарядку под присмотром работника вокзала или в специальной ячейке.