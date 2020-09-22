Samsung отменила конференцию для разработчиков

Samsung объявила, что не будет проводить свою ежегодную конференцию разработчиков в 2020 году. Компания отметила, что это решение было принято в связи с продолжающейся пандемией COVID-19. Samsung акцентировала внимание на том, что здоровье и безопасность для неё на первом месте.

На конференции разработчиков Samsung обычно демонстрирует новые возможности фирменного голосового ассистента Bixby, обновлённые продукты умного дома и многое другое. Именно в ходе Samsung Developer Conference компания впервые продемонстрировала фирменный пользовательский интерфейс One UI.

Но, несмотря на отмену мероприятия, Samsung заявила, что будет держать разработчиков в курсе обновлений своих платформ через веб-сайт и форумы сообщества.