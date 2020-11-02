Абоненты МТС и A1 получат персональные бонусы за отключенный интернет

Мобильные операторы A1 и МТС сообщили о компенсации абонентам из-за отключенного на выходных мобильного интернета в октябре.

МТС

МТС продлевает персональные бонусы для абонентов (физических лиц) по 30 ноября. В зависимости от тарифного плана клиенты оператора могут получить дополнительный голосовой, интернет-трафик или бесплатный доступ к сервису МТС ТВ.

Абоненты МТС могут воспользоваться одним из бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней, 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней или бесплатный доступ к сервису МТС ТВ в течение 7 дней. Чтобы получить бонусы, необходимо отправить USSD-запрос.

Ваш тарифный план Бонус Срок действия бонуса Как воспользоваться Безлимитище Безлимитище 2.0 Безлимитище+ 50 минут на звонки во все сети Беларуси 30 дней *341# МТС ТВ за 0 руб. 7 дней *584# Супер, Супер 10, Супер 25, Супер max 50, Супер 8, Супер max, Супер max+, Супер Go, 4G лайт, 4G мини, 4G макси, 4G мега, ULTRA, Р300, Р600, Интернет, Onliner.by, RED, Близкий, Будь практичнее, Все для общения, Все свои, Детский, Легко сказать, Металлург, Общайся!, Оптима+10(Областной), Особый, Отличный, Персона, Рациональный, Родной. 1 ГБ мобильного интернета 30 дней *342# МТС ТВ за 0 руб. 7 дней *584#

Дополнительные минуты, мобильный интернет или бесплатный доступ к цифровому сервису добавляются сразу после подключения.

Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз по 30 ноября 2020 года.

А1

В связи с ограничениями в работе мобильного интернета в Минске 4, 11, 18 и 25 октября 2020 года (общее время некорректной работы сервиса составило 19 часов 27 минут), связанными с выполнением требований уполномоченных государственных органов и возникшими по независящим от компании причинам, руководством А1 принято решение о проведении компенсаций абонентам мобильной связи (физическим и юридическим лицам), которые столкнулись с проблемой недоступности сервисов в указанный период, в соответствии со следующим алгоритмом:

Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами, абонентская плата которых включает интернет-трафик и составляет менее 10,00 руб. в месяц, будет предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 500 МБ интернет-трафика сроком на 30 дней. Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 10,00, но менее 15,00 руб. в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 1 ГБ интернет-трафика либо бесплатных 50 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней. Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 15,00, но менее 30,00 руб. в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 3 ГБ интернет-трафика либо бесплатных 100 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней. Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами с абонентской платой более 30,00 руб. в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 5 ГБ интернет-трафика либо бесплатных 250 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней. Абонентам (физическим лицам) тарифного плана «Бизнес-класс», «Раздавай Wi-Fi Pro», а также участникам акций «Специальное предложение для новых абонентов тарифного плана «Без Лимита» (подключившимся с 07.09 по 06.10.2020), «Бонусы для новых абонентов тарифного плана «Без Лимита» (подключившимся с 07.10 по 25.10.2020), и «Верни свой номер в сеть А1» (подключившимся с 21.09 по 25.10.2020) будет предоставлена компенсация в размере 100% стоимости абонентской платы за один день. Абонентам мобильной связи юридическим лицам, а также физическим лицам, обсуживающимся по индивидуальной корпоративной программе, будет предоставлена компенсация на тарифных планах с объемом включенного трафика от 500 МБ в размере 100% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости – в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за один день отсутствия сервиса.

Абоненты-физические лица в период с 10 по 30 ноября получат интерактивные SMS-уведомления с предложением выбрать компенсационный пакет. Для отправки данных интерактивных сообщений компания А1 использует 5-значный код, начинающийся на 411 (в диапазоне от 41118 до 41134), который появится на экране смартфона абонента как номер отправителя. Отправка абонентом ответного сообщения на этот номер с выбранным пакетом не тарифицируется.