Motorola представила смартфон Moto G 5G

Motorola официально представила смартфон среднего уровня Moto G 5G, поддерживающий работу в сотовых сетях пятого поколения. Аппарат уже доступен для заказа на европейском рынке.

Новинка оборудована 6,7-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек. По центру в верхней области панели имеется небольшое отверстие для одинарной селфи-камеры на основе 16-мегапиксельного датчика (f/2,2).

Тыльная камера заключена в блок квадратной формы с закруглёнными углами. Конфигурация включает 48-мегапиксельный узел с максимальной диафрагмой f/1,7, 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой (118 градусов) и 2-мегапиксельный макромодуль (f/2,4).

В смартфон установлен процессор Qualcomm Snapdragon 750G. Изделие содержит восемь вычислительных ядер Kryo 570 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и 5G-модем. Объём оперативной памяти составляет 4 или 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 и 128 Гбайт соответственно.

В арсенале устройства — тыльный дактилоскопический сканер, слот microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, контроллер NFC, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников. Аппарат имеет размеры 166,1 × 76,1 × 9,9 мм и весит 212 г.

Применена аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 20-ваттной подзарядкой TurboPower. На смартфон установлена операционная система Android 10. Цена — от 300 евро.