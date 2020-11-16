Новая macOS Big Sur превратила старые MacBook Pro в «кирпичи»

Во время установки macOS Big Sur большое количество 13-дюймовых MacBook Pro late 2013 и MacBook Pro mid 2014 «окирпичились». Отметим, что эти модели — самые старые, поддерживающие новую операционную систему.

О произошедшем владельцы вышеназванных ноутбуков поспешили сообщить на форумах MacRumors, Reddit и в официальном сообществе техподдержки Apple. «Симптомы» описаны схожие: в процессе инсталляции macOS Big Sur ноутбук завис на чёрном экране. Любые комбинации клавиш, включая сброс параметров памяти NVRAM и контроллера SMC, а также попытки загрузки в безопасном режиме и восстановления через Интернет не помогли.

Точное количество «пострадавших» от macOS Big Sur старых ноутбуков MacBook Pro неизвестно. Некоторые их владельцы рассказали, что уже получили ответ техподдержки Apple. В одном случае пользователю посоветовали оставить заявку на ремонт ноутбука, в другом сообщили, что передали информацию о проблеме инженерной команде. Так что Apple уже в курсе инцидента с macOS Big Sur.