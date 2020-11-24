МТС тестирует систему управления молочной фермой на основе интернета вещей

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС предложил решение для управления молочной фермой на основе концепции интернета вещей. Более 120 коров обеспечили «умными» ошейниками с радиомодулями для дистанционного мониторинга основных показателей их здоровья. Пилотный цифровой проект запущен на одном из сельхозпредприятий Глубокского района Витебской области.

Решение от МТС представляет собой «умный» ошейник со встроенным IoT-датчиком и специальное программное обеспечение. Передача данных происходит по технологии NB-IoT. Сотрудники сельхозпредприятия дистанционно в режиме реального времени могут определить наиболее оптимальное время эструса у коров и контролировать руминацию — жевательный процесс, который рассказывает о состоянии здоровья животного.

Данные, получаемые с датчиков смарт-ошейников, хранятся в облачном сервисе МТС Cloud и доступны персоналу на любом устройстве через веб-браузер. Визуализация данных по активности и руминации осуществляется в виде подробных графиков.

Решение для сельского хозяйства на основе технологии NB-IoT разработано совместно с китайской компанией AOTOSO. Такие смарт-ошейники для животных используют сотни «умных» молочных ферм Китая, где применение интеллектуальных цифровых продуктов уже доказало свою эффективность. Кроме того, подобный опыт внедрен на фермах Великобритании, России, Чехии, США и других.

Встроенные IoT-модули в умных ошейниках отличаются низким энергопотреблением и способны проработать более 5 лет от одной батарейки.