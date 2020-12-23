KFC выпустила игровую консоль

Известная сеть ресторанов быстрого питания вместе с компанией Cooler Master собрала мини-ПК для игр, в котором можно подогреть еду. Игровая консоль KFC выполнена в форме фирменного ведерка-баскета для еды. Только внутри прячется компьютер на базе процессора Intel Nuc 9 и видеокарты NVIDIA на выбор, а для игр выделили SSD емкостью 1 ТБ.

Внутри корпуса есть небольшой выдвижной отсек с мини-печкой. В него можно положить фирменную курочку KFC, чтобы подогреть ее. Правда, он вмещает в себя всего несколько голеней или две пары крыльев, так что придется часто пополнять отсек.

В остальном это обычный компактный компьютер, который можно подключить к монитору или телевизору. Он даже сможет запускать игры с 4K-разрешением, если поставить видеокарту помощнее.