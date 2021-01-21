Hitman 3 взломали в день релиза

Третья часть легендарной игры Hitman вышла 20 января на ПК, PS4/5 и Xbox One/Series X/S. В тот же день она появилась на пиратских сайтах.

Взлом осуществила известная хакерская группировка CODEX. Столь оперативный результат связан с тем, что версия Hitman 3 для ПК была оснащена лишь DRM-защитой магазина Epic Games Store. Разработчики игры решили не встраивать в нее защиту Denuvo, т.к. за ее использование приходится платить большие суммы. Ну а встроенные технологии защиты EGS и Steam не способны остановить или хотя бы задержать злоумышленников.

Hitman 3 — стелс-экшен, в котором пользователи играют за профессионального убийцу по имени Агент 47. В третьей части он объединился со своим давним другом Лукасом Греем, чтобы уничтожить организацию "Провиденс". По словам разработчиков, игра станет логичным завершением трилогии и отметится более мрачным повествованием по сравнению с предыдущими частями.

На текущий момент ПК-версия Hitman 3 получила на сайте Metacritic 88 баллов после 43 рецензий критиков. Пользовательские оценки начнут появляться только сегодня.