Apple AirPods Max уже в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи AirPods Max. Первые полноразмерные беспроводные наушники Apple сочетают высочайшее качество звука с элегантным внешним видом и простотой в использовании.

AirPods Max предлагает новый взгляд на полноразмерные наушники. Все элементы гаджета спроектированы таким образом, чтобы он оптимально прилегал к голове любой формы. Верхняя часть оголовья изготавливается из дышащей сетчатой ткани, которая равномерно распределяет вес наушников и делает их ношение максимально комфортным.

Невероятно качественный звук в AirPods Max достигается благодаря слаженной работе интеллектуальных адаптивных технологий и передовой системы шумоподавления. Наушники воспроизводят широкий диапазон частот, позволяя слышать каждую ноту и не упускать ни одного оттенка звука. Для шумоподавления используются восемь микрофонов: шесть направлены наружу, еще два направлены внутрь. Используя внутренние микрофоны, адаптивный эквалайзер подстраивает звук с учетом положения наушников на голове.

При просмотре видео создается ощущение такого же объемного звука, что и в кинотеатре. Благодаря встроенным гироскопу и акселерометру AirPods Max вместе с iPhone или iPad умеет отслеживать даже малейшие движения головы и привязывать звук к положению устройства. Быструю и четкую работу всех интеллектуальных систем обеспечивают два мощных 10-ядерных чипа Apple H1 – по одному в каждом наушнике.

Управление наушниками осуществляется с помощью колесика Digital Crown. Поддерживается работа с голосовым помощником Siri. AirPods Max способны работать до 20 часов на одном заряде, причем быстрой 5‑минутной зарядки хватает на 1,5 часа воспроизведения.

Полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max можно приобрести за 1949 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 191,36 рубля, а на два года – 98 рублей.