Apple вскоре планирует выпустить бюджетный iPhone

Сразу несколько источников опубликовали качественные рендеры бюджетного смартфона iPhone SE Plus. Аналитики предполагают, что он будет представлен уже весной текущего года.

Смартфону приписывают 5.4" OLED-дисплей, чипсет A14 Bionic (такой же, как у iPhone 12/12 mini/12 Pro/Pro Max), 4 Гб ОЗУ и накопитель на 64/128/256 Гб. Основная камера будет одинарной с датчиком на 12 Мпикс, такое же разрешение и у фронтальной камеры.

Аппарат получит Touch ID, встроенный в кнопку включения. Сообщается о поддержке магнитной зарядки MagSafe. К выпуску планируются три расцветки – черная, серебристая и красная.

Так же стала известна предварительная стоимость iPhone SE Plus: 64/128/256 Гб – $499/$549/$649 (в Европе 579/629/729 евро).