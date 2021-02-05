В МТС действует скидка до 50% на аксессуары при покупке ряда смартфонов

Приобретайте ряд смартфонов в сети салонов и интернет-магазине МТС и получайте скидку до 50% на покупку аксессуаров. Акция действует как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Приобретая смартфон в рамках акции «Отличная пара», вы получаете возможность обзавестись аксессуарами с выгодой до 50%. Скидки по акции распространяются на чехлы, защитные стекла, карты памяти, автомобильные и сетевые зарядные устройства (в том числе с поддержкой быстрой зарядки), кабели и внешние аккумуляторы.

Так, приобретая смартфоны Huawei P40 Pro 8/256Gb и Huawei P40 8/128Gb, можно дополнительно приобрести беспроводное зарядное устройство Huawei Wireless Quick Charge CP60 всего за 94,60 рубля и другие аксессуары со скидкой до 50%.

Со значительной выгодой предлагается ряд аксессуаров, в том числе оригинальных, при покупке популярной модели смартфона Samsung Galaxy A51 4/64 ГБ.

В акции также участвует ряд смартфонов Apple, а имено iPhone 11 Pro 256Gb, iPhone 11 Pro 64Gb, iPhone 11 Pro Max 256Gb, iPhone 11 Pro Max 64Gb, iPhone 12 Pro Max 128GB, iPhone 12 Pro Max 256GB.

При покупке iPhone 12 Pro Max 128GB и iPhone 12 Pro Max 256GB доступно беспроводное зарядное устройство Apple MagSafe Charger по сниженной цене. Теперь его стоимость составит 134,20 рубля или 5,85 рубля в месяц при покупке в рассрочку на два года.

Приобретая iPhone 11 Pro 256Gb, iPhone 11 Pro 64Gb, iPhone 11 Pro Max 256Gb, iPhone 11 Pro Max 64Gb, можно дополнительно обзавестись Xiaomi Mi Wireless Power Bank Essential 10000mAh всего за 58,30 рубля или в рассрочку на два года за 2,55 руля в месяц.

Подробнее об условиях акции «Отличная пара» смотрите здесь.