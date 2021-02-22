МТС расширил возможности своего виртуального консультанта

МТС обновил интеллектуальную платформу виртуального специалиста Мии. Проконсультироваться с чат-ботом можно на сайте mts.by и официальной странице ВКонтакте. Теперь Мия обеспечивает не только информационно-справочную поддержку, но и сервис: точно так же, как это делают обычные специалисты.

Например, после сверки персональных данных Мия поможет сменить тариф, причем предложит оптимальный вариант, исходя из потребностей абонентов. Также можно узнать информацию по рассрочкам и другим платежам.

Кроме того, с помощью виртуального консультанта можно управлять услугами и блокировками на номере, в том числе добавлять роуминг. Мию можно попросить обменять накопленные баллы по программе «МТС Бонус», а также получить информацию о балансе, списаниях, платежах и способах оплаты. Если нужно, искусственный интеллект отправит пак-код и настройки для выхода в интернет, поможет активировать «Обещанный платеж» и расскажет, как «Поделиться балансом».

Если Мия не может самостоятельно решить вопрос клиента, то к чату подключается сотрудник службы поддержки. Причем, получив обращение, специалисты МТС не только решают задачу, но и обучают виртуального помощника новым сервисам. Тем самым Мия осваивает новые функции каждый день.

В конце диалога можно оставить оценку Мии: насколько качественным было обслуживание. Это также поможет в развитии виртуального консультанта.