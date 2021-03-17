Redmi выпустила новую линейку телевизоров Smart TV X

Компания Redmi, дочерний бренд китайской Xiaomi, выпустила новые умные телевизоры линейки Smart TV X. Вся серия на данном этапе состоит из трех моделей, отличающихся между собой диагональю экрана.

Презентация новинок Redmi состоялась в Индии, и пока неясно, планирует ли компания привозить их в другие страны. В России телевизоры этой марки пока не продаются, в отличие от смарт-ТВ под основным брендом Xiaomi (серия Mi TV).

В серию Redmi Smart TV X вошли три модели, название которых указывает на диагональ экрана. Открывает линейку младший 50-дюймовый телевизор Х50, за ним следует Х55 на 55 дюймов по диагонали. Флагманский смарт-ТВ – это Х65 с диагональю 65 дюймов. Все три телевизора получили идентичный внешний вид и одинаковую аппаратную составляющую.