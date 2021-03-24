МТС запускает акцию «Время ИКС». Новые абоненты линейки услуг «ИКС» смогут в течение года бесплатно пользоваться SIM-картами с безлимитными звонками и мобильным интернетом.

Линейка «ИКС» состоит из услуг «Х5», «Х6» и «X7», которые обеспечивают доступ к интернету на скорости до 200 Мбит/сек без ограничений по объему трафика. Абоненты услуги « Х5» могут дополнительно подключить одну, «X6» — две, а «X7» — 4 SIM-карты с безлимитом мобильного интернета и звонков во все сети. В течение первых 12 месяцев с момента подключения оплата за пользование безлимитными SIM-картами не взимается. Далее стоимость составит 7,50 рубля в месяц за каждую SIM-карту.

Также в течение первого года для новых абонентов будут действовать специальные цены на услуги домашнего интернета. На «X5» абонентская плата составит 20 рублей в месяц, на «X6» — 27,50 рубля в месяц, на «X7» — 35 рублей в месяц. Скидка позволит экономить ежемесячно до 33% на одном лишь домашнем интернете.

В услуги «X6» и «X7» дополнительно включены 85 каналов МТС ТВ, а также возможность установить антивирусы для персональных компьютеров и смартфонов. «X6» предоставляет лицензионные ключи для одного ПК и одного смартфона, «X7» — для трех ПК и трех смартфонов.

Стать участником акции «Время ИКС» можно по 30 апреля 2021 года.