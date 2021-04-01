LG представит LG Styler в комплексе системы ухода за одеждой на Belarus Fashion Week 2021

Всё больше людей пересматривают свои ежедневные привычки и начинают относиться к планете и её ресурсам более ответственно. Индустрия моды тоже меняется и ставит в приоритет принципы «устойчивого развития», или «sustainability». Этот курс на осознанное потребление помогает не только позаботиться об экологии, но и сохранить любимые вещи надолго.

Ключ к нему – правильный уход за одеждой, осознанная забота о вещах, которые хочется надевать каждый день. Правильный подбор средств ухода не только продлевает жизнь текстильным изделиям, но и экономит ваши собственные сбережения. Кроме того, это серьёзная помощь природе. Ежегодно люди выбрасывают 5,8 млн тонн одежды. Ткань с химическими красителями загрязняет почву и воду, искусственные волокна остаются лежать на поверхности десятки и сотни лет.

Вместе с дизайнером Татьяной Ефремовой компания LG готовит стенд и показ на Belarus Fashion Week. На неделе моды будет представлена коллекция с использованием натуральных тканей под брендом T.Efremova, а также новые модели техники LG: стайлер, стиральная и сушильная машины.

«С тех пор как пришел коронавирус, люди стали очень ограничены в пространстве и в передвижениях. Многие перенесли работу из офиса домой. Я создала коллекцию, которая отражает все эти веяния. Мода тоже поменялась: эстетика осталась, но одежда стала более комфортной и утилитарной», – говорит Татьяна Ефремова.

Посмотреть дефиле бренда можно онлайн на сайте bfw.by 3 апреля в 17:00. Перед показом дизайнер сама будет пользоваться техникой LG, если появится необходимость довести внешний вид моделей до совершенства.

Татьяна Ефремова уже знает, каков LG Styler в деле, она отметила особое удобство в использовании такой техники для ухода за деликатными вещами. Технология TrueSteam™ вырабатывает пар и позволяет обновить одежду, разгладить складки и уничтожить вирусы, микробы и аллергены. Обрабатывать паром можно не только повседневные вещи, но и постельное белье, рюкзаки и мягкие игрушки. Кроме того, специальный зажим на дверце очень просто сделает идеальные стрелки на брюках. Обработка водяным паром очень эффективна и абсолютно безопасна, поскольку не содержит никаких химикатов. LG Styler прекрасно подойдёт для того, чтобы освежить одежду и устранить неприятные запахи. Он выполнен в минималистичном дизайне и легко впишется в любой интерьер.

Кроме стайлера, на стенде можно будет ещё увидеть одну из интеллектуальных стиральных машин LG AIDD, которые знают 20 000 возможных сочетаний тканей. Такая умная техника позволяет на 18% сократить повреждение одежды во время стирки. Машина сама подбирает оптимальный режим, исходя из объема, типа и плотности одежды. Функция Steam+ не только освежает вещи и удаляет до 30% складок, но и устраняет до 99,9% опасных аллергенов и бактерий.

Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump перенимает эстафету бережного ухода и высушивает одежду тепловым насосом при низких температурах. Это помогает избежать усадки ткани и позаботиться даже о самых деликатных изделиях. Датчики автоматически определяют влажность каждой вещи, чтобы оптимизировать время работы. Кроме того, приоритетом техники является здоровье. В режиме «Гипоаллергенная сушка» удаляется 99,9% полевых клещей, которые часто вызывают аллергию и респираторные заболевания.

Через мобильное приложение LG ThinQ можно синхронизировать работу стиральной и сушильной машин. Тогда режим сушки будет подбираться автоматически. А ещё в приложении можно скачать дополнительные программы ухода и для машин, и для стайлера. Например, для сушки нижнего белья, одежды для спорта или для других задач.