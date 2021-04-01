У абонентов A1 наблюдаются проблемы с интернетом (обновлено)

У абонентов A1 наблюдаются проблемы с интернетом. Как сообщает мобильный оператор в своем аккаунте в Twitter, проблема связана с DDoS-атакой, совершаемой на DNS-сервера компании.

"Уважаемые абоненты! В настоящее время наблюдаются трудности с доступом в интернет по сети фиксированной связи А1 в связи с DDoS-атакой, совершаемой на DNS-сервера компании. Наши технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по нейтрализации DDoS-атаки и работают над восстановлением работы сервиса. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Приносим извинения за временные неудобства!", - такое сообщение разместил мобильный оператор.

UPD! Как сообщает компания, по состоянию на 15:40 корректный доступ в интернет по сети фиксированной связи восстановлен. Компания приносит извинения своим абонентам за неудобства.