Google назвала дату анонса Android 12

Компания Google официально подтвердила, что ежегодная конференция разработчиков Google I/O 2021 пройдёт с 18 по 20 мая. Данную информацию опубликовал глава компании Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

Мероприятие Google I/O пройдёт в этом году в формате онлайн и будет доступно для бесплатного просмотра всем желающим. В ходе конференции разработчиков ожидается официальная презентация операционной системы Android 12, а также различные технические семинары с участием профессиональных разработчиков.

Новая операционная система Android 12 в ходе этого мероприятия станет доступна в формате предварительной сборки для разработчиков. Ожидается, что вскоре после этого стартует бета-тестирование Android 12, а компания объявит дату выхода финальной версии операционной системы.

Источники сообщают, что Google также расскажет о нововведениях для виртуального помощника Google Assistant, браузера Chrome, а также других своих сервисов.