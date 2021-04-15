Google представила язык программирования Logica для работы с данными

Компания Google представила новый язык программирования с открытым исходным кодом (лицензия Apache 2.0) под названием Logica. Название новинки образовано от слов Логика (Logic) и Агрегация (Agregation). Она выступает преемником Yedalog (язык, разработанный в Google ранее) и похожа на Datalog.

Новый язык компилируется в SQL и доступен для запуска в Google BigQuery, при этом он поддерживает механизмы абстракции, которых нет в SQL. Как утверждается, Logica упрощает тестирование пользовательских запросов и других задач.

Фактически, Logica расширяет возможности SQL, поскольку многие возможности языка 70-х годов прошлого века уже недостаточны по современным меркам. Если точнее, то в Logica можно импортировать модули и повторно использовать повторяющиеся логические блоки. В последнем случае можно, к примеру, передать функцию в функцию, что невозможно в обычном SQL.

Logica решает эту проблему, позволяя избавиться от печально известных длинных запросов в SQL. Этот и другие языки программирования решают проблемы SQL, используя синтаксис математической логики высказываний, а не естественный английский язык. Это позволяет упростить выражение сложных запросов и в целом улучшить классический синтаксис логического программирования.