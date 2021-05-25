Опубликованы подробности о грядущем Google Pixel 6

Инсайдер Yogesh сообщил некоторые данные о спецификациях будущих флагманских смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Сообщается, что у модели Pro будет 6.7" OLED-экран с разрешением QuadHD и частотой 120 Гц, три камеры с основным модулем Sony на 50 Мпикс и ультраширокоугольным сенсором 8 Мпикс с 5-кратным зумом и батарея на 5000 мАч. У базового Pixel 6 — экран 6.4" Full HD+ и менее емкая батарея.

Кроме того, стало известно, что обе новинки получат фирменный чип Whitechapel, разработанный Google совместно с Samsung. Утверждается, что процессор не сможет впечатлить пользователей чистой производительностью. Вместо этого акцент в нем будет сделан на искусственный интеллект и машинное обучение, что позволит улучшить фото- и видеовозможности аппаратов.

В целом, считается, что чип Whitechapel по производительности окажется между Snapdragon 865 и Snapdragon 888, т.е. будет сравним со Snapdragon 870.