Компания AOC расширяет свой ассортимент игровых аксессуаров

Компания AOC, ведущий международный бренд игровых мониторов, расширяет свою новую линейку игровых аксессуаров, которая в марте пополнилась двумя моделями игровых гарнитур: GH200 и GH300. Теперь ассортимент расширен за счет новой игровой периферии: мышей, настоящих механических, mechanical-feel клавиатур и ковриков для мыши. Для удовлетворения потребностей пользователей разных категорий игровые аксессуары разделены на три сегмента: конкурирующие модели для киберспорта серии AGON 700, промежуточной серии AGON 500 и начального уровня серии AGON 200. Новые виды аксессуаров откроют путь для расширения ассортимента новыми сериями продуктов в ближайшем будущем.

Геймеры знают, что для победы в конкурентной битве необходимы не только навыки, но и правильное снаряжение. Игровые мониторы AOC с высокой частотой обновления и малым временем отклика обеспечивают быструю визуальную обратную связь, поэтому игроки могут быстрее реагировать. Благодаря новым дополнениям в ассортименте AOC, геймеры смогут получить игровую экосистему, при которой они смогут беспрепятственно общаться между собой, а их действия будут максимально точно и четко звучать, отображая виртуальный игровой мир.

«С тех пор, как компания AOC успешно интегрировалась в игровой сфере, мы стремились создавать лучшие продукты на рынке. Будучи брендом №1 среди игровых мониторов, мы стремимся к дальнейшему развитию нашей истории успеха. Таким образом мы рады представить вам легко адаптируемые и профессиональные игровые аксессуары, которые идеально сочетаются с другими продуктами AOC», - рассказал Штефан Зоммер (Stefan Sommer), директор по маркетингу и управлению бизнесом AOC International Europe.

Штефан Зоммер (Stefan Sommer)

Превосходные игровые клавиатуры

Клавиатура премиум-класса AGK700 со 115 программируемыми клавишами оснащена высококачественными переключателями Cherry MX Blue / Red для лучшей звуковой и тактильной обратной связи. Клавиатура поддерживает функцию N-Key Rollover & 100% Anti-Ghosting, отвечающую за корректное распознавание большого количества одновременно нажатых кнопок, что обеспечивает непрерывный игровой процесс. Прочный алюминиевый корпус AGK700 идеально подходит для энергичных соревнований.

С помощью специальных макро клавиш можно управлять игровыми режимами (RTS, FPS, Racing) и RGB-подсветкой на определенных мониторах AGON, таким образом объединяя всю экосистему AGON. Синхронизация подсветки позволяет всей системе, от монитора и мыши до клавиатуры и коврика, красиво светиться в едином стиле. AGK700 также оснащена съемной магнитной подставкой с кожаной отделкой, обеспечивающей дополнительный комфорт для запястий. Функция USB pass-through позволяет подключать другие периферийные устройства. Процесс подключения становится еще более доступным и легким, так как USB порт находится на вашем рабочем столе.

AOC AGK700

Клавиатура среднего уровня GK500 с 104 программируемыми клавишами оснащена механическими переключателями Outemu Red / Blue и функцией N-Key Rollover & 100% Anti-Ghosting. GK500 также совместима с AOC Light FX и может синхронизироваться с мониторами. AGK700 и GK500 поставляются с дополнительным набором клавиш W, A, S, D и USB-кабелем в оплетке с позолоченным разъемом. Для обеих моделей настройки клавиатуры могут быть сохранены во встроенной памяти с помощью программного обеспечения G-Tools, а затем изменены непосредственно на клавиатуре без использования данного программного обеспечения. Доступность синего или красного переключателя для механических клавиатур GK500 и AGK700 зависит от региона.

AOC GK500

Игровая клавиатура начального уровня GK200 оснащена мембранными переключателями, создающими ощущение механической клавиатур. Модель имеет водонепроницаемый корпус, поэтому геймеры могут не беспокоиться, если они случайно опрокинут свой любимый напиток в пылу битвы. GK200 оснащена подсветкой с радужными световыми эффектами, которые позволяют еще больше прочувствовать игру. Клавиатура также имеет съемную подставку для запястий, которая обеспечивает максимальный комфорт во время длительных игровых сессий.

AOC GK200

Игровые мыши с высокой точностью



В новую линейку периферийных устройств AOC также входят три модели игровых мышек, каждая из которых оснащена высококачественными оптическими датчиками Pixart. Все три мыши поддерживают частоту дискретизации 1000 Гц и частоту опроса 1 мс. AGM700 и GM500 также могут синхронизировать свою RGB-подсветку с клавиатурами серии 500/700 и некоторыми мониторами AGON. Обе мыши оснащены плетеным USB-кабелем длиной 1,8 м и позолоченным разъемом.

Мышь AOC AGM700 премиум-класса - это девайс для правшей с функциями, позволяющими расширять возможности настройки. Датчик Pixart 3389 поддерживает разрешение 16000 Real DPI, скорость отслеживания 400 дюймов в секунду и ускорение 50 g, что позволяет реагировать на быстрые движения в динамичных соревнованиях. Для достижения оптимальной эргономики, вес мыши можно точно отрегулировать с помощью пяти прилагаемых грузиков (5 г на единицу). Для повышения надежности в левую и правую кнопки встроены высококачественные переключатели Omron со сроком службы 50 миллионов нажатий.

AOC AGM700

Мышь AOC GM500 - симметрична (подходит для использования левой или правой рукой). Она оснащена датчиком Pixart 3325, поддерживающим разрешение 5000 Real DPI, скорость отслеживания 100 дюймов / сек и ускорение 20 g, что дает возможность отслеживать точные и быстрые движения. В GM500 также используются надежные переключатели Omron. Все восемь кнопок GM500 программируются благодаря AOC G-Tools.

AOC GM200 - это мышь для правшей с шестью кнопками и сенсором Pixart 3519 (4200 реальных точек на дюйм, 48 IPS и 10g). Для большей точности кнопка смены режима DPI позволяет быстро переключаться между 800-1600-2400-4200 DPI.

Прочная основа

Коврик для мыши AMM700 прилагается к клавиатурам и мышкам серии AGON и завершает комплект. Поверхность из микротекстурированной ткани обеспечивает легкость движения. Наличие данной ткани также позволяет точно отслеживать движение игровой мыши, а нескользящее резиновое основание исключает непреднамеренное перемещение коврика. Окружающие коврик светодиоды RGB можно настроить с помощью 4 световых эффектов и синхронизировать с другими периферийными устройствами / мониторами AOC с помощью программного обеспечения G-Tools.

AOC AMM700

G-Tools

Для настройки кнопок клавиатуры и мыши, записи макросов и управления ими, настройки эффектов RGB и синхронизации световых эффектов между устройствами компания AOC разработала собственное программное обеспечение: G-Tools. Это программное обеспечение будет доступно для серий 500 и 700. Кроме того, оно поддерживают некоторые модели мониторов AGON.

На все игровые аксессуары AOC предоставляется двухлетняя гарантия.



С новыми игровыми аксессуарами компания AOC совершенствует свою игровую экосистему, создавая более полные настройки, выводя игровой процесс на совершенно новый уровень. Следите за еще более захватывающими игровыми продуктами от AOC!

Более подробную информацию о наличии и ценах можно найти здесь.

Более подробную информацию о технических характеристиках можно найти на: https://eu.aoc.com/en/gaming/accessories