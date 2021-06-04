Samsung представила смартфон Galaxy A22 5G

Samsung представила доступный 5G-смартфон Galaxy A22 5G, который может похвастаться хорошим экраном и довольно ёмкой батареей.

Новинка предлагает пользователям 6,6-дюймовую матрицу AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. В качестве аппаратной платформы используется чипсет MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой 2,2 ГГц, который может быть дополнен 4 или 8 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя может составлять 64 или 128 Гбайт.

Основная камера смартфона представлена тройным модулем и совмещает основной 48-Мп датчик с 5-Мп и 2-Мп сенсорами. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп. Ёмкость батареи составляет 5000 мА·ч. Стоит отметить, что уже присутствующий на рынке Galaxy A22 4G имеет с новинкой мало общего. Он основан на чипсете MediaTek Helio G80 и получил менее качественную 6,4-дюймовую HD+-панель.

Galaxy A22 5G поступит в продажу с начала июля. Стоимость устройства составит всего 229 евро за базовую версию с 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт постоянной памяти.