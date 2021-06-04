Huawei 20 лет в Беларуси. Старт программы «Семена будущего 2021» на ТИБО

2 июня в рамках международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО компания Huawei провела церемонию празднования 20-летия деятельности на рынке Беларуси и вместе с тем объявила о старте очередного этапа программы «Семена будущего 2021».

Huawei работает в Беларуси 20 лет. Начиная с 2001 года, компания Huawei ведет свою активную деятельность в нашей стране. Белорусское подразделение компании было первой организацией, зарегистрированной в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" в 2014 году. В белорусском подразделении работает примерно 200 сотрудников. Около 70% из них – белорусы.

Сегодня продукцией компании пользуется более трети населения планеты, в том числе сотни тысяч белорусов. Найти официальные продукты и услуги можно более чем в 170 государствах мира. Компания Huawei входит в TOP 100 Global innovators, занимает 49 место в рейтинге Fortune Global 500, 136,7 млрд долларов – выручка от продаж в 2020 году, 190 тысяч сотрудников, 20 собственных научно-исследовательских центров.

Huawei является генеральным спонсором ТИБО и одним из его организаторов. Неудивительно, что на "ТИБО-2021" выставочная зона компании Huawei посвящена самой передовой в современном мире технологии – 5G. Основной слоган стенда сформулирован не иначе как "5G – освещая жизнь".

На стенде посетители могут ознакомиться с глобальными разработками в области 5G. Среди них – целевая сеть 5G, комплексные end-to-end решения 5G, умный аэропорт, умный кампус и другие сценарии применения технологии. Многие представленные разработки уже претворены в жизнь. Именно Huawei 6 лет назад построила в нашей стране сеть формата LTE. Так в Беларуси уже действуют две базовые станции сетей пятого поколения от Huawei – в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий Камень», а также в Копыльском районе.

Помимо решения бизнес-задач, Huawei уделяет особое внимание образованию в Беларуси. О старте очередного этапа программы «Семена будущего 2021» объявил Ван Чэнь - директор ООО «Бел Хуавей Технолоджис».

В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси г-н Се Сяоюн, министр связи и информатизации РБ Константин Шульган, первый заместитель министра образования РБ Ирина Старовойтова, генеральный директор ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» Ван Чэнь, а также гости из высших учебных заведений Беларуси и партнеры компании.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси г-н Се Сяоюн отметил, что проект «Семена будущего» позволит не только вырастить большую армию талантливых специалистов, но и укрепит дружбу двух стран.

«Мы всегда уделяли особое внимание обучению талантливой молодежи в сфере ИКТ. Проект «Семена будущего» является флагманом мировой деятельности по корпоративной социальной ответственности Huawei, в него компания вкладывает больше всего средств и в дальнейшем будет продолжать инвестировать. Программа направлена на укрепление сотрудничества между Китаем и другими странами, а также на привлечение студентов в ИКТ-сферу для получения новых знаний», - сказал директор ООО «Бел Хуавей Технолоджис» Ван Чэнь.

После официальных речей почетные гости торжественно разрезали праздничный торт.