FaceTime станет доступен на Android и Windows

Apple планирует сделать сервис для звонков FaceTime доступным на Android и Windows. Об этом компания сообщила на WWDC 2021. До этого он был доступен только пользователям устройств на фирменных системах Apple — iOS, iPadOS и macOS.

Согласно описанию, FaceTime в каком-то смысле станет похож на Zoom. Любой желающий пользователь сможет присоединиться к звонку по специальной ссылке. «Вы сможете создать ссылку для звонка и поделиться ею где угодно. Это отличный способ заранее спланировать звонок», — заявил глава отдела программного обеспечения Apple Крейг Федериги (Craig Federighi).

На презентации компания упоминала только подключение пользователей других платформ к звонкам. Смогут ли владельцы устройств на Android или Windows создавать видеоконференции, не уточняется, но такая перспектива выглядит маловероятной. Скорее всего они лишь смогут присоединяться к звонкам и видеоконференциям, созданным пользователями Apple.

Также разработчики анонсировали целый ряд новых функций для FaceTime. Например, пространственный звук и портретный режим видео. Также Apple добавит в сервис функцию SharePlay, которая позволит делиться с собеседниками различными мультимедиа, включая фильмы и музыку, а также демонстрировать свой экран. Будут ли их поддерживать Windows или Android, не уточняется.