Apple представила технологию Passkeys, которая заменит пароли. На сайте с поддержкой Passkeys при первичной регистрации достаточно будет ввести имя пользователя, а затем использовать Face ID или Touch ID вместо создания пароля.

Технология появится на iPhone, iPad и Mac позже в этом году, но изначально в виде предварительной версии, поэтому по умолчанию будет отключена.

Напомним, что в 2020 году компания Apple представила функцию браузера Safari, благодаря которой войти в свою учётную запись на том или ином сайте можно без пароля, используя лишь Face ID или Touch ID.