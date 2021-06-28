Xiaomi представила смарт-телевизоры Mi TV 6 Extreme Edition

Компания Xiaomi официально представила флагманские смарт-телевизоры Mi TV 6 Extreme Edition, которые поступят в продажу 9 июля. Устройства, как сообщается, обеспечивают изображение высокого качества и богатую функциональность.

В серию вошли модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Они соответствуют формату 4К — 3840 × 2160 пикселей. Частота обновления достигает 120 Гц. В основу положен улучшенный процессор MediaTek MT9950. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, вместимость встроенного флеш-накопителя — 64 Гбайт.

Младшая версия наделена дисплеем со 100 зонами подсветки. У моделей размером 65 и 75 дюймов количество зон подсветки составляет соответственно 224 и 255. Достигается 97-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Угол обзора по горизонтали составляет 178 градусов.

В оснащение входит высококачественная аудиосистема мощностью 100 Вт. Кроме того, предусмотрена двойная камера с 48-мегапиксельным основным сенсором для организации видеосвязи. Среди прочего стоит выделить поддержку беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Говорится о сертификации Dolby Vision HDR. Цена панелей — от 930 долларов США.