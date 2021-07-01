МТС запустил новую линейку услуг «Бизнес Пакет» для корпоративных клиентов. Комплексное решение включает безлимитный проводной интернет, организацию резервного 3G/4G-канала передачи данных и подключение до 25 SIM-карт на тарифном плане «Бизнес Unlim 2.0» с безлимитом интернета и звонков во все сети страны.

Линейка «Бизнес Пакет» — это безлимитный проводной доступ в интернет на скорости от 20 до 1024 Мбит/сек. Кроме фиксированного интернета, услуга позволяет со скидкой на абонплату подключить от 2 до 25 SIM-карт на тарифе «Бизнес Unlim 2.0» с безлимитом звонков во все сети и мобильного интернета на скорости до 2 Мбит/сек. Ограничение по скорости передачи данных можно убрать, подключив услугу «Повышение скорости без ограничений». Для абонентов линейки «Бизнес Пакет» ее стоимость составит 9 рублей в месяц.

Также пользователи новой линейки могут приобрести двухдиапазонный Wi-Fi роутер по специальной цене. В течение первых 12 месяцев после подключения пользователям услуги «Бизнес Пакет» доступна скидка на проводной интернет. На скорости до 20 Мбит/сек ежемесячная абонентская плата с учетом скидки составит 24,38 рубля, а на скорости до 1024 Мбит/сек — 862,50 рубля.

Абонентская плата за одну SIM-карту с тарифным планом «Бизнес Unlim 2.0» со скидкой составит 16 рублей в месяц.

Кроме того, абонентам дополнительно доступна 1 SIM-карта с услугой «Корпоративный безлимитный интернет», которая предоставляет неограниченный доступ в интернет по технологии 3G/4G, — с ее помощью можно организовать резервный канал передачи данных. Стоимость обслуживания резервного канала со скидкой — 25 рублей в месяц.

Услугой «Бизнес Пакет» могут воспользоваться как действующие корпоративные абоненты проводного интернета, так и новые абоненты, которые находятся в зоне покрытия проводного интернета от МТС.

Подробнее о новой услуге «Бизнес Пакет» — здесь.