На GitHub создана служба юридической защиты программистов

Ресурс для разработчиков GitHub (принадлежит Microsoft) создал фонд Developer Defense Fund («Фонд защиты разработчиков») в $1 млн для защиты программистов от правообладателей и жалоб, которые они подают на них за нарушение авторских прав. По информации The Register, также создана бесплатная юридическая служба, которой могут воспользоваться все разработчики, обвиненные в нарушении раздела 1201 закона о защите авторских прав в цифровую эпоху (DMCA). Эта статья запрещает любые виды обхода технических средств защиты, включая DRM-защиту.

Деньги фонда пойдут на оплату работы сотрудников Стэнфордской юридической школы. Они будут предоставлять разработчикам бесплатные юридические консультации, сказано в блоге GitHub.

Часть средств будет направлена на расширение собственного штата юристов и технических специалистов GitHub. Новые сотрудники займутся рассмотрением всех жалоб правообладателей, имеющих отношение к разделу 1201 закона DMCA.

«Мы хотим убедиться, что разработчики на GitHub знают свои права и имеют юридическую поддержку, чтобы отстаивать их. Когда мы уведомляем разработчика об иске, мы также даем ему возможность бесплатно обратиться за независимой юридической поддержкой, действующей в интересах сообщества», – отметили представители GitHub в своем блоге.