Анонсировано второе поколение OLED-телевизоров Xiaomi

Компания Xiaomi официально подтвердила, что на следующей неделе она представит не только флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4, но и ряд других продуктов, включая премиальную умную колонку и второе поколение OLED-телевизоров.

Китайская компания заявила, что в следующем поколении её OLED-телевизоров будет заметно улучшено качество изображения. Подробности об этом телевизоре пока не сообщают, однако они наверняка просочатся до презентации, которая состоится уже 10 августа.

В июне прошлого года Xiaomi выпустила свой первый умный телевизор OLED под брендом Mi TV Master с ценой более 2000 долларов, при этом сейчас он подешевел до 1500 долларов в Китае. 

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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