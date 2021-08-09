Прогноз IDC: компании потратят почти 342 млрд долларов на решения в области ИИ в 2021 году

Мировые доходы на рынке искусственного интеллекта (ИИ), включая программное обеспечение, оборудование и услуги, по оценкам, вырастут в 2021 году до 341,8 млрд долларов США. Такие данные были предоставлены IDC в их последнем релизе «Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Tracker».

Они также прогнозируют, что в 2022 году рынок продолжит ускоряться с ростом на 18,8% и по-прежнему будет на пути к преодолению отметки в 500 миллиардов долларов к 2024 году. К тому же с 2023 года службы ИИ станут самой быстрорастущей категорией.

«Сбои в работе вызывают беспокойство, но они также могут служить катализатором инноваций и преобразований. 2020 год стал годом ускорения цифровой трансформации и повышения ценности корпоративного ИИ. Теперь мы вошли в сферу работы и принятия решений с использованием ИИ во всех функциональных областях бизнеса. Ответственное создание и использование решений ИИ, которые могут обнаруживать, прогнозировать, реагировать и быстро адаптироваться, является важным бизнес-императивом», — сказал вице-президент группы по исследованиям в области ИИ и автоматизации в IDC Риту Джоти.

Рынок услуг ИИ оценили в 19,4 миллиарда долларов в 2020 году, что представляет собой самый быстрый рост по сравнению с оборудованием и программным обеспечением. В 2021 году прогнозируется рост на 19,3%. Ожидается, что в следующие пять лет он будет иметь лучший среднегодовой темп роста — 21%. Эта категория технологий делится на два сегмента: ИТ-услуги и бизнес-услуги. ИТ-услуги — это более крупная из двух компаний, на которую приходится почти 80% всех доходов от услуг ИИ. С точки зрения роста, два рынка похожи с пятилетним среднегодовым темпом роста 21%. В целом ожидается, что к 2025 году рынок услуг AI составит 50 миллиардов долларов.

В этом выпуске AI Tracker на рынок услуг AI было включено почти 190 компаний. В рейтинге ИТ-услуг для ИИ в 2020 году в тройку лидеров вошли IBM, Accenture и Tata Consultancy Services. Каждая из трех компаний достигла дохода в размере более 1 миллиарда долларов и в сумме составила 26% доли рынка. Помимо них, еще восемь компаний заработали более 500 миллионов долларов каждая. В топ-3 компаний в сфере бизнес-услуг для ИИ в 2020 году вошли Ernst & Young, Accenture и Deloitte, на долю которых в совокупности приходилось 46%. Также было еще девять компаний, которые преодолели отметку в 100 миллионов долларов в течение 2020 года. В целом, конкурентная среда на обоих рынках услуг для ИИ остается сильно фрагментированной, поскольку многие игроки из всей цепочки создания стоимости услуг продолжают инвестировать в технологические активы, инновационные ресурсы и опыт применения ИИ для решения отраслевых проблем клиентов.

Аппаратное обеспечение искусственного интеллекта — самая маленькая категория с долей 5% от общего рынка ИИ. Тем не менее, по прогнозам, в 2021 году он будет расти самыми быстрыми темпами — 29,6% в годовом исчислении. Также ожидается, что в 2022 году он сохранит наилучшую точку роста. В течение следующих пяти лет его среднегодовой темп роста оценивается в 19,4%. Эта категория технологий делится на два рынка: серверы и системы хранения. Сервер имеет большую долю — примерно 82%, в то время как хранилище прогнозирует лучший рост с пятилетним среднегодовым темпом роста 22,1%.

«Пандемия COVID-19 затронула рынок серверов и хранилищ искусственного интеллекта меньше, чем ожидалось, и теперь он снова быстро набирает обороты, особенно на периферии. Выбранная инфраструктура объединяется вокруг массивно-параллельных вычислений с использованием сопроцессоров и кластеров серверов с быстрыми межсоединениями и сетями», — сказал директор по исследованиям, инфраструктурным системам, платформам и технологиям IDC Питер Руттен.

IDC Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Tracker публикует данные о доле поставщиков ИИ и прогнозы рынка на полугодовой основе. Он предоставляет данные и аналитическую информацию по всем ключевым технологическим областям — серверам, хранилищам, программному обеспечению и услугам — на основе комплексной методологии IDC, включающей моделирование продуктов, рынка и рабочих нагрузок поставщика. В настоящее время в Tracker опубликовано более 700 компаний, что обеспечивает хорошее представление конкурентной среды во всех трех технологических категориях. Данные доступны в общей сложности по 27 странам и пяти остальным регионам. В этом выпуске от июля 2021 года мы впервые добавляем сегментацию по типу развертывания для данных программного обеспечения. Благодаря своему широкому и всестороннему охвату пользователи могут полагаться на Tracker, чтобы оценить, какие области на рынке искусственного интеллекта, как ожидается, будут расти в эти необычно сложные времена, и соответствующим образом оптимизировать свои бизнес-планы. В следующем выпуске, запланированном на январь 2022 года, IDC расширит Tracker более подробной информацией о рынке, особенно в области программного обеспечения.