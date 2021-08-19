Опубликована программа конференции «Новое в налогообложении внешнеэкономической деятельности в ИТ-сфере между резидентами РБ и РФ».
Доклады:
- Российский налоговый маневр. Изменения налогообложения для резидентов ИТ-отрасли Республики Беларусь при работе с Российской Федерацией. НДС и Электронные услуги. Вспомогательные услуги. Варианты договорных отношений.
- Вычет НДС резидентами РФ по электронным услугам. Практика применения.
- Налог на доходы при продаже Программного обеспечения в Российскую Федерацию с применением международного соглашения. Варианты договорных отношений.
- Внесение программы в единый реестр российского ПО. Аккредитация IT-компании в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
- Обязанность постановки на налоговый учет в России для белорусских резидентов. Как стать на налоговый учет в РФ. Ответственность и последствия за несоблюдение законодательства РФ для белорусских резидентов.
- Налоговая отчетность резидентов РБ после постановки на учет в Российской Федерации. Порядок заполнения и предоставления декларации по НДС в Российской Федерации. Порядок уплаты НДС.
- Учет налога на доходы и НДС, уплаченных в бюджет Российской Федерации. Особенности в зависимости от системы налогообложения белорусского резидента.
- Вопросы-ответы
Спикеры
- Жилко Светлана, налоговый консультант, аудитор, директор ООО «Гросспрофит»;
- Сумин Евгений налоговый консультант, заместитель директора ООО «Аккаунтор Раша» Российская федерация;
- Белоброва Лилия, руководитель юридической практики ООО «Аккаунтор Раша»;
- Горбатенко Ольга, аттестованный юрист, директор Центра поддержки предпринимательства ОДО «Бизнес развитие»;
- Жилинская Татьяна, налоговый консультант, аудитор, кандидат экономических наук, директор Частного предприятия «АйКью-Консалт».
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