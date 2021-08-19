Опубликована программа конференции «Новое в налогообложении внешнеэкономической деятельности в ИТ-сфере между резидентами РБ и РФ».

Доклады:

Российский налоговый маневр. Изменения налогообложения для резидентов ИТ-отрасли Республики Беларусь при работе с Российской Федерацией. НДС и Электронные услуги. Вспомогательные услуги. Варианты договорных отношений. Вычет НДС резидентами РФ по электронным услугам. Практика применения. Налог на доходы при продаже Программного обеспечения в Российскую Федерацию с применением международного соглашения. Варианты договорных отношений. Внесение программы в единый реестр российского ПО. Аккредитация IT-компании в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Обязанность постановки на налоговый учет в России для белорусских резидентов. Как стать на налоговый учет в РФ. Ответственность и последствия за несоблюдение законодательства РФ для белорусских резидентов. Налоговая отчетность резидентов РБ после постановки на учет в Российской Федерации. Порядок заполнения и предоставления декларации по НДС в Российской Федерации. Порядок уплаты НДС. Учет налога на доходы и НДС, уплаченных в бюджет Российской Федерации. Особенности в зависимости от системы налогообложения белорусского резидента. Вопросы-ответы

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