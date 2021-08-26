Xiaomi анонсировала смарт-телевизоры Mi TV 5X

Китайская компания Xiaomi представила умные телевизоры семейства Mi TV 5X, функционирующие под управлением операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой PatchWall 4. Продажи новинок начнутся 7 сентября.

В серию вошли модели размером 43, 50 и 55 дюймов по диагонали. Во всех случаях применена матрица формата 4К с разрешением 3840 × 2160 пикселей. Угол обзора достигает 178 градусов. Заявлен 94-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Упомянута поддержка Dolby Vision, HDR 10+ и Hybrid Log-Gamma (HLG). Количество воспроизводимых цветовых оттенков превышает 1 млрд.

В основу положен процессор MediaTek MT9611 с четырьмя вычислительными ядрами и графическим ускорителем Mali G52 MP2 GPU. Объём оперативной памяти составляет 2 Гбайт, вместимость встроенного флеш-накопителя — 16 Гбайт.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (диапазоны 2,4 и 5 ГГц) 2×2 MIMO и Bluetooth 5.0, три интерфейса HDMI 2.1, два порта USB и сетевой Ethernet-контроллер.

Младшая версия наделена аудиосистемой мощностью 30 Вт, две другие — 40 Вт. Реализована поддержка Dolby Atmos и DTS HD. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления Mi Voice Remote. Цена варьируется от 430 до 650 долларов США.