А1 запустил удаленную регистрацию eSIM через мобильное приложение

С 31 августа 2021 года все владельцы смартфонов с поддержкой eSIM смогут подключиться к сети А1 без визита в магазин А1 – через приложение «Мой А1», доступное для бесплатного скачивания в App Store или Play Market. При этом не обязательно быть абонентом компании: выбрать любой тарифный план и оценить высокое качество связи А1 могут также абоненты других операторов связи.

Чтобы дистанционно подключиться к сети А1 посредством eSIM, необходимо пройти несколько шагов, которые последовательно предлагаются в приложении «Мой А1» и занимают не более 5 минут:

на странице входа в приложение выбрать раздел «Активация новой SIM-карты»;

нажать на кнопку «eSIM» (будет активна, если устройство поддерживает eSIM);

выбрать тарифный план из доступных для подключения;

отсканировать паспорт, последовательно выполняя предлагаемые шаги;

пройти аутентификацию по распознаванию лица;

поставить электронную подпись на регистрационной форме;

после проведения проверки внести предоплату путем онлайн-платежа по банковской карте;

установить загруженную eSIM на телефон путем нажатия соответствующей кнопки.

Для подключения в удаленном режиме доступно большинство тарифных планов А1, в том числе самые популярные «Без Лимита», «Комфорт S», «Комфорт M», «Комфорт L», «Стартовый», lemon Z, lemon Y, lemon X, «Анлим XS», «Раздавай Wi-Fi 30», «Раздавай Wi-Fi 75» и «Раздавай Wi-Fi Pro». При этом для новых абонентов на тарифных планах предусмотрены специальные условия.

После установки eSIM с помощью «Мой А1» пользователь сможет подключить все необходимые услуги, а в дальнейшем управлять ими через приложение без необходимости посещать офисы А1.

Сегодня eSIM от А1 работает со всеми моделями устройств, в которых реализована ее поддержка и которые представлены в Беларуси официально. Для eSIM-карты доступны те же возможности, что и для ее пластикового аналога: ее можно заблокировать в случае утраты телефона, а также переустановить на новое устройство.

В отличие от физических SIM-карт, число которых ограничено количеством слотов в смартфоне и не превышает двух, пользователи eSIM могут установить на один гаджет до пяти различных eSIM и переключаться между ними по мере необходимости. Кроме того, технология eSIM более экологична по сравнению с использованием традиционных SIM-карт, поскольку позволяет сократить употребление пластика. Это еще один шаг, который помогает компании А1 придерживаться принятых ею принципов экологического, социального и корпоративного управления (ESG) во всех аспектах своей деятельности.

Со списком устройств, которые поддерживают возможность подключения нового номера с eSIM в приложении «Мой А1», можно ознакомиться, перейдя по ссылке.