Xiaomi представила смартфон Redmi 10 Prime

Китайская компания Xiaomi анонсировала смартфон Redmi 10 Prime под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой MIUI 12.5. Устройство относится к среднему уровню.

Применён дисплей с диагональю 6,5 дюйма и разрешением Full HD+ (1080 × 2400 точек). Панель обладает частотой обновления 90 Гц, а защиту от повреждений обеспечивает стекло Gorilla Glass 3. По центру в верхней области экрана имеется небольшое отверстие под селфи-камеру с 8-мегапиксельным сенсором.

Сзади располагается четверная камера с 50-мегапиксельным основным блоком (f/1,8), 8-мегапиксельным модулем с широкоугольной оптикой, 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельным блоком для выполнения макросъёмки.

В смартфон установлен процессор Helio G88 разработки MediaTek. Изделие объединяет восемь вычислительных ядер, в том числе два ядра Arm Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Поддержка сотовых сетей 5G не предусмотрена.

В арсенале аппарата — слот microSD, FM-тюнер, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, 3,5-мм гнездо для наушников и порт USB Type-C 2.0. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки.

Выпущены версии с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти, оснащённые флеш-накопителем ёмкостью 64 и 128 Гбайт соответственно. Цена — около 170 и 200 долларов США.