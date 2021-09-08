Apple проведет презентацию 14 сентября

Apple объявила, что проведёт крупное мероприятие 14 сентября в 20:00 по московскому времени. Презентация пройдёт под девизом California streaming (англ. — Включение из Калифорнии).

Apple обычно на сентябрьских мероприятиях представляет новые iPhone. Вероятно, в следующий вторник компания покажет долгожданные iPhone 13. Сообщается, что некоторые из новых моделей смогут похвастаться экранами с высокой частотой обновления. Кроме того, все устройства серии должны получить уменьшенный вырез для системы сканирования лица в верхней части экрана. Если этот слух подтвердится, дизайн «чёлки» изменится впервые с момента презентации этого элемента в 2017 году в составе iPhone X. Вместе с новыми смартфонами будет запущена финальная версия iOS 15.

Ожидается, что, помимо новых смартфонов, Apple представит в следующий вторник смарт-часы Watch Series 7. По слухам, новинка получит увеличенные размеры и плоские грани корпуса. Некоторые источники указывают также на то, что 14 сентября будут представлены беспроводные наушники AirPods третьего поколения, которые получат дизайн, подобный AirPods Pro.

Также этой осенью ожидается запуск компьютеров Apple на базе новых моделей фирменных ARM-чипсетов, и обновлённых планшетов iPad. Но всё же эти устройства должны быть анонсированы позже.