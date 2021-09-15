Выгода до 200 рублей на смартфоны iPhone SE в МТС

К акции «Вам бонус!» в МТС присоединились модели iPhone SE (2020), и теперь их можно приобрести со скидкой до 200 рублей.

Смартфон оборудован компактным 4,7-дюймовым Retina-дисплеем, основной одиночной камерой на 12 Мп и работает на базе процессора A13 Bionic. Устройство также надежно защищено от воды и пыли по стандарту IP68.

В рамках акции «Вам бонус!» стоимость iPhone SE (2020) с 64 ГБ памяти снижена до 1299 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 133 рубля, а на два года – 67 рублей.

Стоимость версии со 128 ГБ уменьшена до 1499 рублей. При оформлении в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 149 рубля, а на два года – 76 рублей. В обоих случаях скидка позволит сэкономить до 200 рублей.

Акция «Вам бонус!» дает возможность приобретать по сниженным ценам смартфоны, планшеты и ноутбуки. Скидка предоставляется при подключении или переходе на тарифный план «Супер max 50», «Абсолют» или «Ultra».

Подробнее об условиях акции «Вам бонус!» смотрите здесь.