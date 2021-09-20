МТС запустил новый диапазон LTE-800 в Витебской области

МТС начал использовать новый диапазон LTE-800 и обеспечил скоростной связью сельскую местность Витебской области. Диапазон обладает большим радиусом действия и позволяет охватывать более широкие территории с меньшим числом базовых станций. Расширение 4G даст возможность клиентам оператора из удаленных уголков страны комфортно пользоваться интернет-сервисами, работать и обучаться онлайн, развивать туризм и использовать продукты интернета-вещей. Всего новая сеть LTE-800 уже охватила тысячи населенных пунктов Беларуси.

Базовые станции LTE-800 появились в таких небольших населенных пунктах Витебской области как Жабыки, Красная Харьковка, Степанково, Логовцы, Пальминка, Неверово, Жовнино, Волчки, Мазолово, Шатровки, Фролковичи, Париж, Устье, Плисса, Судники, Псуя, Опса, Гендики, Бикложа, Губино, Переволочня, Бегомль, Дисна и др.

Напомним, проект по запуску нового диапазона LTE-800 от МТС стартовал в августе 2020 года в Гомельской области, позже стандарт был запущен в Минском и Могилевском регионах. В местах включения базовых станций LTE в диапазоне 800 МГц потребление интернет-трафика в среднем увеличилось почти на 40%.

МТС продолжит расширять сеть по всей стране и планирует завершить работы по развитию диапазона 800 МГц во всех регионах страны до конца 2023 года. Проект по развертыванию 4G LTE-800 в сельской местности реализуется совместно с инфраструктурным партнером beCloud.