Apple выпустила iOS 15

Компания Apple приступила к распространению iOS 15, новой версии мобильной программной платформы, которая в ближайшее время станет доступна владельцам всех совместимых смартфонов компании, начиная с выпущенного в 2015 году iPhone 6S. Обновление несёт с собой ряд любопытных нововведений, включая возможность использовать FaceTime для звонков на устройства с Android и Windows, улучшенные алгоритмы обработки фото и многое другое.

Одно из самых заметных нововведений связано с FaceTime, фирменным приложением Apple для видеочатов, которое прежде позволяло общаться только владельцам устройств Apple. С выходом iOS 15 ситуация изменилась и FaceTime получил поддержку совершения звонков на устройства с Android и Windows. Для использования данной опции потребуется сгенерировать ссылку на чат в FaceTime, которую можно отправить кому-либо любым доступным способом. Перейдя по такой ссылке, пользователь будет автоматически попадать в очередь на присоединение к беседе. Присоединиться к чату можно лишь после одобрения администратора, благодаря чему при проведении виртуальных бесед исключается появление случайных людей.

Ещё одно изменение касается приложения iMessage. Теперь поступающие в течение дня ссылки будут автоматически передаваться другим приложениям, чтобы пользователь мог ознакомиться с ними. Например, когда кто-то отправляет вам ссылку на новость в Apple News, она переместится в новостной сервис компании. Аналогичным образом будут распределяться поступающие в iMessage ссылки, относящиеся к Apple Music, Apple Photos и другим фирменным сервисам.

В iOS 15 реализован улучшенный алгоритм распознавания объектов на фото, включая текст. Apple не первый год улучшает возможности распознавания изображений с помощью приложения «Фотографии» и в этом году был сделан очередной шаг в этом направлении. Функция распознавания объектов способна определять и предоставлять дополнительную информацию о животных, книгах, растениях и достопримечательностях. Более того, эта функция позволяет сделать текст на изображениях интерактивным, т.е. после распознавания его можно скопировать и вставить в какой-то документ, браузер или приложение. Функция распознавания больше не использует облачный сервис компании, все операции проводятся на пользовательском устройстве.

Вместе с этим пользователи получают больше контроля над поступающими уведомлениями. Уже несколько лет в iPhone присутствует режим «Не беспокоить», который в соответствие с настроенным расписанием ограничивает поступающие уведомления за исключением списка избранных контактов. В iOS 15 эта функция была серьёзно доработана. Теперь она называется Focus и позволяет настраивать разрешения для поступающих уведомлений в зависимости от того, чем вы заняты в определённый момент. Например, можно создать отдельные группы для уведомлений во время работы, отдыха, занятий спортом, сна и др.

Ряд улучшений получил картографический сервис компании. Теперь пользователи могут видеть более детальную информацию, в том числе о маршрутах движения и расписании общественного транспорта. Пользователям, вероятно, больше всего понравятся интерактивные уведомления, своевременно напоминающие о том, что пора выходить из автобуса, поезда или метро. Благодаря этому людям будет проще ориентироваться, чтобы не пропустить нужную остановку.

Крупнейшей переработки за последние годы подвергся Safari, фирменный браузер Apple. Пользовательский интерфейс был изменён с расчётом на то, чтобы взаимодействовать с ним касаниями пальцев было максимально удобно. Если же вам не понравится новый дизайн Safari, можно легко вернуться к его прежнему облику. Safari поддерживает функцию сохранения групп вкладок для последующего взаимодействия с ними, а также даёт возможность установки расширений.

Ещё Apple улучшила фирменный системный поиск Spotlight, который может искать данные в памяти устройства или в интернете, а также упрощает доступ к приложениям. Достаточно провести пальцем от верхней границы экрана к низу, чтобы запустить поиск. Его дизайн также был обновлён для большего соответствия общему стилю платформы.

Последние годы Apple прикладывает значительные усилия для обеспечения конфиденциальности пользовательских данных. В дополнение к уже имеющимся инструментам в iOS 15 появилась функция «Отчёт о конфиденциальности приложений», которая покажет, как часто то или иное приложение получает доступ к микрофону устройства, данным о местоположении. Пользователь также будет видеть, передают ли приложения какие-либо данные на сторонние серверы.

По заявлениям разработчиков, в iOS 15 значительно увеличена скорость работы фирменного голосового помощника Siri. Теперь для обработки голосовых команд Siri не взаимодействует с облаком, что значительно ускоряет работу ассистента, а также делает его более конфиденциальным инструментом. Таким образом, Apple больше не будет иметь доступа ко всем голосовым запросам пользователей.

Вместе с этим ОС несёт с собой большое количество менее заметных нововведений и улучшений. Для установки iOS 15 достаточно осуществить поиск обновлений через соответствующее меню совместимого устройства и загрузить его.