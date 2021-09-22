Xiaomi представила бюджетные смарт-телевизоры Redmi Smart TV на базе Android TV 11

Китайская компания Xiaomi анонсировала телевизоры Redmi Smart TV с диагональю 32 и 43 дюйма. Младшая из двух новинок обладает разрешением HD (1366 × 768 точек), старшая — Full HD (1920 × 1080 пикселей).

Панели получили процессор Amlogic S905X2 с четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A53, функционирующими на тактовой частоте 1,5 ГГц. В состав чипа входит графический ускоритель Mali-G31 MP2 GPU. Объём оперативной памяти составляет 1 Гбайт, встроенный флеш-модуль eMMC обладает вместимостью 8 Гбайт.

Экран телевизоров имеет угол обзора 178 градусов. Реализованы технологии Vivid Picture Engine и Auto Low Latency Mode, а время отклика равно 6,5 мс. Устройства оборудованы адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, а также сетевым контроллером Ethernet. Есть два интерфейса HDMI, два порта USB и 3,5-мм аудиогнездо.

В качестве программной платформы применяется операционная система Android TV 11 с фирменной оболочкой PatchWall 4. Говорится о поддержке кодеков H.265, H.264, MPEG1/2/4. В состав аудиосистемы входят два динамика мощностью 10 Вт. Упомянута поддержка Dolby Audio, DTS-HD и Dolby Atmos.

Цена Redmi Smart TV 32″ и 43″ составляет соответственно 220 и 350 долларов США.