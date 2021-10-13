Apple проведёт 18 октября мероприятие

Apple анонсировала мероприятие, которое пройдёт 18 октября. Ожидается, что на октябрьском мероприятии Apple представит ряд новых компьютеров на базе фирменных процессоров нового поколения. Предполагается, что в следующий понедельник компания анонсирует 14- и 16-дюймовые MacBook Pro. Кроме того, ранние утечки намекали на запуск продвинутой версии Mac mini и компактного Mac Pro с 40-ядерным Arm-чипсетом.

Также стоит отметить, что AirPods третьего поколения всё ещё не были представлены, хотя многие источники заявляли, что они выйдут на рынок в этом году. Это значит, что их запуск также может состояться в ходе мероприятия 18 октября.

Что касается новых компьютеров, согласно предыдущим утечкам, свежие MacBook Pro снова получат магнитный разъём для зарядки MagSafe. Apple также вернёт в профессиональные ноутбуки разъём HDMI и слот для SD-карт. Кроме того, аналитики прогнозируют отказ от сенсорной панели Touch Bar в пользу привычного ряда функциональных клавиш.

Следить за мероприятием, которое пройдёт 18 октября в 20:00 по московскому времени, можно будет на сайте Apple, в приложении Apple TV и на YouTube.