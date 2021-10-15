Huawei на Energy Expo – 2021: устойчивое развитие и достижение углеродной нейтральности

Компания Huawei впервые приняла участие в работе Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo-2021 и представила доклад, посвященный проблемам выброса углерода в окружающую среду.

Как известно, эта экологическая проблема сегодня на повестке дня. 28 стран мира уже объявили о своих планах стать углеродно-нейтральными. Начиная с 2016 года, Беларусь также присоединилась к Парижскому соглашению.

Во время своего выступления Хуан Цзянь, заместитель директора ООО "Бел Хуавэй Технолоджис", на примере опыта Huawei рассказал, как продвигать цифровизацию энергетики и строить интеллектуальное общество с нулевым выбросом углерода.

В настоящее время Huawei занимает первое место по объему инвестиций в исследования и разработки среди высокотехнологичных компаний мира. Сегодня в компании работает более 190 тысяч сотрудников по всему миру, из которых более 80 тысяч человек заняты в области исследований и разработок. Ежегодно компания инвестирует более 10% своей общей выручки в исследования и разработки.

Huawei активно разрабатывает решения с нулевым уровнем выбросов углерода. С одной стороны, компания продолжает инвестировать в базовые технологические исследования по двум основным направлениям: энергетика и цифровизация. В то же время Huawei создает облако в энергетике для цифровизации, управления и планирования энергоресурсов, сетей передачи энергии, энергетической нагрузки и хранения электроэнергии в сценарии с нулевым выбросом углерода.

Сегодня Беларусь активно изучает направление использования возобновляемых источников энергии, например, таких как фотоэлектрическая промышленность. Одним из решений могут стать интеллектуальные фотоэлектрические генераторы Huawei, которые используют первую в мире технологию биполярных цепей и одновременно поддержку искусственного интеллекта. За счет этих решений эффективность эксплуатации и технического обслуживания фотоэлектрических станций увеличивается почти на 50%, а отказы безопасности сокращаются на 1,5%.

«Huawei стремится найти лучшие решения, которые помогут белорусской фотоэлектрической отрасли развиваться в направлении высокой энергоэффективности и низкой себестоимости», - подчеркнул Хуан Цзянь.

Особое внимание в докладе было уделено развитию электротранспорта в Беларуси. Компания Huawei разработала интеллектуальное решение для зарядки электромобиля, основанное на мощных зарядных модулях постоянного тока. Подобное устройство помогает пользователю точно и быстро определять местоположение станции, подключать и заряжать авто в кратчайшие сроки. Например, в Шанхае в аэропорте Хунцяо 100% сверхбыстрая зарядка может быть достигнута за 35 минут.

В своем докладе Хуан Цзянь также упомянул о том, что Huawei создала первую интеллектуальную струнную систему хранения энергии, которая использует управляемость силовой электроники для устранения несогласованности и неопределенности литиевых батарей.

Благодаря последним разработкам, Huawei и ее отраслевые партнеры уже успели накопить в общей сложности 403,4 млрд кВт ч зеленой электроэнергии, сэкономив при этом 12,4 млрд кВтч электроэнергии и сократив выбросы углерода на 200 миллионов тонн, что эквивалентно посадке 270 миллионов деревьев.