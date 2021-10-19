Apple выпустила салфетку для дисплеев за $28

Apple начала продажи фирменной салфетки для протирки дисплеев за 1990 рос. рублей ($28). Она появилась на сайте Apple вскоре после завершения презентации новых продуктов. В описании аксессуара сказано, что он «выполнен из мягкого неабразивного материала» и подходит для очистки дисплеев устройств Apple, в том числе из стекла с нанотекстурой. Таким обладает профессиональный монитор Apple Pro Display XDR.

Вместе с описанием приводится внушительный список совместимых устройств, которые можно протирать этой салфеткой. Любопытно, что список совместимых iPhone заканчивается моделями iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE первого поколения.

Уже сейчас желающие могут оформить заказ на её покупку. Согласно данным сайта Apple, салфетка будет доставлена покупателю в течение 1-2 недель с момента оформления заказа.