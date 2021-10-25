МТС предлагает бонусы клиентам, приехавшим из других стран

МТС предлагает бонусы клиентам, приехавшим в Беларусь из других стран, при подключении на тарифный план «Безлимитище+». Предложение включает безлимитный интернет и звонки во все сети со скидкой на абонентскую плату.

Так, в течение первых 30 дней с момента подключения абонентская плата составит 15 рублей, далее — 25,48 рубля.

В абонентскую плату тарифа «Безлимитище+» для гостей Беларуси включены безлимит интернета, 100 Мб интернета в сутки в режиме модема и 400 минут исходящих звонков во все сети Беларуси.

Предложение действует по 31 декабря 2021 года. Подробнее об акции — здесь.