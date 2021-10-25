Абоненты всех белорусских операторов теперь могут удаленно перенести номер в сеть А1 в приложении «Мой А1»

Компания А1 предоставила абонентам других операторов возможность перенести номер в свою сеть в приложении «Мой А1» – как с помощью традиционной SIM-карты, так и посредством eSIM на устройствах, которые поддерживают эту технологию.

Для переноса номера в сеть А1 теперь не обязательно обращаться в магазины компании или авторизоваться в личном кабинете – достаточно зайти в мобильное приложение «Мой А1», доступное для бесплатного скачивания в App Store и Play Market, и выбрать в меню соответствующую услугу.

Возможность удаленно перенести номер в сеть А1 через «Мой А1» будет удобна для абонентов, пользующихся смартфонами с поддержкой eSIM: в этом случае им необходимо лишь скачать и установить приложение. Если же устройство не поддерживает данную технологию, клиент может купить в магазинах партнеров комплект «SIM-to-go» с SIM-картой А1 и начальным балансом 5 рублей, а затем самостоятельно активировать его в режиме онлайн. В процессе переноса номера в приложении «Мой А1» клиенту необходимо будет выбрать любой из доступных тарифных планов: «Без Лимита» «Комфорт S/M/L», «Стартовый», lemon Z/Y/X, «Анлим XS», «Раздавай Wi-Fi 30/75/Pro».

Самостоятельный перенос номера с использованием «SIM-to-go» состоит всего из нескольких шагов, которые последовательно предлагаются в приложении «Мой А1»:

на странице входа в приложение или на вкладке «Профиль» выбрать раздел «Перенос номера в А1»;

выбрать «SIM-to-go»;

отсканировать штрих код, который указан на SIM-карте;

выбрать тарифный план из доступных для подключения;

отсканировать паспорт, последовательно выполняя предлагаемые шаги;

пройти верификацию по распознаванию лица;

поставить электронную подпись на регистрационной форме;

дождаться push-уведомления об успешной активации.

Для переноса номера на eSIM потребуется:

на странице входа в приложение или на вкладке «Профиль» выбрать раздел «Перенос номера в А1»;

выбрать «eSIM»;

выбрать тарифный план из доступных для подключения;

отсканировать паспорт, последовательно выполняя предлагаемые шаги;

пройти верификацию по распознаванию лица;

поставить электронную подпись на регистрационной форме;

после подтверждения возможности осуществления процедуры, внести минимальную предоплату с помощью банковской карты;

подтвердить установку eSIM.

Все данные передаются в зашифрованном виде, а заполнение заявки занимает не больше 7 минут. Полностью процедура по переносу номера осуществляется в течение 24 часов.

Изменить выбранный тарифный план, подключить различные дополнительные услуги, следить за балансом лицевого счета, подключить дополнительные номера сразу на eSIM впоследствии можно, также не посещая офис А1: в приложении «Мой А1» доступны все необходимые функции для управления своими номерами и возможностями выбранного тарифа.

Услуга удаленного переноса номера в сеть А1 предоставляется только совершеннолетним гражданам Республики Беларусь, у которых нет каких-либо обязательств на стороне текущего оператора. Также важно, чтобы с момента последнего переноса номера прошло более 90 дней.

В связи с добавлением нового функционала в процесс удаленного подключения к сети А1 с 25 августа 2021 года в «Порядок удаленного подключения к сети А1» внесены дополнения. С обновленной редакцией порядка можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через онлайн-чат на сайте www.A1.by, а также по единому телефону контакт-центра – 150.