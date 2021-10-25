HUAWEI представляет в Беларуси беспроводные наушники FreeBuds 4. При предзаказе – фитнес-браслет в подарок

Huawei Consumer Business Group представляет в Беларуси беспроводные Bluetooth-наушники HUAWEI FreeBuds 4 с технологией активного шумоподавления. Устройство сочетает удобство открытой конструкции с качеством звучания внутриканальных моделей. Наушники оснащены системой шумоподавления Open-fit ANC 2.0 с двумя микрофонами и технологией адаптивной самонастройки Adaptive Ear Matching(AEM). С их помощью происходит эффективная нейтрализация или приглушение внешних звуков при различной глубине посадки. Для первых покупателей новинки предусмотрен подарок – фитнес-браслет HUAWEI Band 6.

Количество подарочных фитнес-браслетов ограничено, они будут вручаться оформившим предзаказ, а также первым покупателям после старта продаж до 25 ноября. Официальный старт продаж HUAWEI FreeBuds 4 в Беларуси состоится 5 ноября.

Высокое качество записи и звучания

Высокочувствительный микрофон HUAWEI FreeBuds 4 позволяет записывать звуки в широком диапазоне частот — до 48 кГц, обеспечивая высокую детализацию и реалистичность голоса. Режим Surroundings Mode дает возможность записывать и передавать звуки окружающей среды вместе с голосом. А при включенном режиме Voices интеллектуальный алгоритм наиболее тщательно улавливает звук голоса и приглушает окружающие шумы. Режимы можно переключать в приложении HUAWEI AI Life.

В каждом наушнике используются динамики диаметром 14,3 мм с мембранами из жидкокристаллического полимера (LCP), которые способны воспроизводить широкий диапазон частот (до 40 кГц). Звучание низких частот улучшилось за счет увеличенной на 15% басовой трубки, усиливающей резонанс мембраны.

Улучшенное активное шумоподавление

HUAWEI FreeBuds 4 располагает системой активного шумоподавления, которая позволяет по запросу заглушать окружающие звуки, чтобы пользователь мог слушать музыку и разговаривать по телефону даже в шумной обстановке. Наушники эффективно распознают посторонние шумы и создают встречные звуковые волны для их нейтрализации.

Новинка оснащена гибридной системой шумоподавления Open-fit ANC 2.0 с двумя микрофонами, которая улучшает процесс подавления шума как на аппаратном, так и на программном уровне. Технология адаптивной самонастройки Adaptive Ear Matching (AEM) выбирает наиболее подходящие параметры из десяти предварительно настроенных вариантов. В целом, гаджет обеспечивает глубину шумоподавления до 25 дБ.

Легкое подключение

При подключении к мобильным устройствам Huawei с интерфейсом EMUI 10.1 или более новой версии задержка сигнала не превышает 150 мс. Благодаря такой низкой задержке любителям динамичных видеоигр могут быстрее реагировать на опасности и наслаждаться игровым процессом.

Были усовершенствованы и алгоритмы сопряжения. HUAWEI FreeBuds 4 можно подключить как через облако, так и автоматически, при открытии зарядного чехла. Поддерживается подключение к двум устройствам одновременно. Это позволяет смотреть кино на ноутбуке, а при поступлении входящего звонка на смартфон, тут же ответить на него через те же наушники. Видео будут автоматически приостановлено, а наушники переключатся на разговор. Центр подключений звуковых устройств HUAWEI AI Life запоминает до десяти недавно сопряжённых устройств, что позволяет переключать наушники между ними простым касанием.

Комфортное использование

Разрабатывая HUAWEI FreeBuds 4, дизайнеры уделяли большое внимание удобству и комфорту в использовании. Инженеры HUAWEI изучили более 10 тысяч типов ушей, чтобы сделать наушники, которые будут идеально подходить любому человеку. Благодаря этому наушники плотно сидят в ушах и не ощущаются даже после длительного ношения. Благодаря полуоткрытому дизайну уравновешивается давление воздуха и не заглушаются звуки окружающей среды.

По сравнению с наушниками предыдущего поколения устройство стало еще компактнее и легче. Вес одного наушника составляет всего 4,1 грамма. Зарядный кейс стал компактнее (его толщина – 21,2 мм) и весит 38 грамма, что на 20,8% легче, чем кейс предыдущего поколения.

Автономность

Каждый наушник HUAWEI FreeBuds 4 оснащен емкой батареей, который при поддержке зарядного кейса обеспечивает продолжительное время автономной работы. При выключенной функции активного шумоподавления полностью заряженные наушники обеспечивают до 4 часов, а с учетом полностью заряженного чехла – до 22 часов воспроизведения музыки. Со включенной функцией активного шумоподавления наушники позволяют слушать музыку до 2,5 часов от одного заряда, а вместе с кейсом – до 14 часов. Функция быстрой подзарядки позволит за 15 минут зарядить наушники для 2,5 часов прослушивания музыки.

Цена и предзаказы

Рекомендованная розничная цена на HUAWEI FreeBuds 4 в Беларуси составляет 499 рублей. Предзаказы принимаются с 25 октября по 4 ноября в фирменном онлайн-магазине HUAWEI и в сетях партнеров. Наушники доступны в двух цветах – керамическом белом и мерцающем серебристом.