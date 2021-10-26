Apple выпустила macOS 12 Monterey

Компания Apple выпустила стабильную версию новой операционной системы для Mac — macOS 12 Monterey, которая тестировалась с лета после анонса в июне, на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2021.

В арсенале macOS 12 Monterey довольно много новшеств. В FaceTime появилась поддержка пространственного звука, функция SharePlay для совместного просмотра видео и прослушивания музыки, два новых режима микрофона: в режиме «Изоляция голоса» фоновые шумы приглушаются, и голос звучит более чётко, а в режиме «Широкий спектр» собеседники могут слышать всё, что происходит вокруг, — режим «Портрет», который выделяет пользователя и размывает фон, а также режим сетки, когда участники звонка отображаются в ячейках одинакового размера.

Функции «Онлайн-текст» и «Визуальный поиск» используют новые возможности искусственного интеллекта для поиска информации.

В браузере Safari появилась возможность объединять вкладки в группы. Группы вкладок синхронизируются между Mac, iPhone и iPad. А ещё на Mac стали доступны Siri Shortcuts (Быстрые команды) для автоматизации различных действий, как в iOS.

Также нельзя не отметить функцию Universal Control («Универсальное управление»). Она позволит легко переключаться между Mac и iPad, используя одну и ту же мышь и клавиатуру, без дополнительной настройки. Можно вводить текст с клавиатуры на любом из устройств, а также перетаскивать контент между ними, рисовать на iPad с помощью Apple Pencil, а затем добавлять иллюстрации прямо в приложения на Mac и так далее.

Трансляции AirPlay позволяют воспроизводить, показывать или отправлять контент с iPhone или iPad на Mac — транслировать фильмы, игры, фото и презентации, музыку.

Функция «Фокусирование» позволяет фильтровать уведомления от приложений и людей в зависимости от того, чем пользователь сейчас занимается. Настройки фокусирования, заданные на Mac, автоматически применяются ко всем устройствам пользователя в экосистеме Apple. В режиме «Фокусирование» в «Сообщениях» и других поддерживаемых приложениях, например Slack, автоматически отображается соответствующий статус. И это далеко не все нововведения macOS 12 Monterey.

Операционная система macOS 12 Monterey доступна в формате бесплатного обновления ПО на компьютерах Mac с чипом Apple и Mac на основе процессоров Intel: