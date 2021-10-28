Представлены две мыши и беспроводная гарнитура AOC GAMING

Один из ведущих мировых брендов игровых мониторов и IT-аксессуаров - AGON by AOC - расширяет ассортимент игровых периферийных устройств. Среди новинок две новые мыши (AOC GM510 и GM530) и беспроводная гарнитура (AOC GH401). Оснащенные высококачественными сенсорами Pixart, продуманным дизайном и поддержкой популярных игровых функций, включая настраиваемую RGB-подсветку Light FX, эти мыши станут отличным дополнением к инвентарю начинающих геймеров и профессиональных киберспортсменов. А для тех геймеров, которые хотят, чтобы общение с другими игроками не было связано с проводами, игровая гарнитура GH401 использует беспроводную технологию 2,4 ГГц для передачи звука и обеспечивает яркий и насыщенный звук с усиленным басом благодаря 50-миллиметровым неодимовым динамикам.

Прежде чем отправиться в высокоуровневое подземелье, чтобы успешно сражаться с орками и драконами, любому геймеру необходимо прокачать свое снаряжение, пополнить запасы зелья и повысить уровень своего персонажа. Эргономичная и легкая мышь, плотно прилегающая к руке геймера, помогает совершать точные выстрелы без прицела на 360° в захватывающих экшенах. Как основное устройство управления в компьютерных играх, игровые мыши являются главным оружием геймеров, которое следует выбирать с умом.

Игровые мыши AOC: точность и надёжность

Совсем недавно все игровое направление AOC прошло ребрендинг и было переименовано в AGON by AOC, в который входят аксессуары для трех основных категорий геймеров - AOC GAMING для начинающих, AGON для продвинутых и AGON PRO для профессиональных киберспортсменов. Ассортимент игровой периферии AGON by AOC уже включает три игровые мыши для разных уровней мастерства: начальный уровень GM200, GM500 с сертификатом NVIDIA Reflex для опытных геймеров, которые оценят сверхнизкую задержку, и мышь премиум-класса AGON AGM700 со съемными грузиками для более точной настройки. Теперь GM530 и GM510 присоединяются к игровым мышам серии 500 в категории AOC GAMING.

AOC GM530 с 2-зонной RGB-подсветкой, приятным на ощупь покрытием и силиконовыми вставками с обеих сторон

AOC GAMING GM530 - это эргономичная мышь для правшей с силиконовыми боковыми вставками, которые помогают геймерам удерживать мышь на месте и отслеживать цель в киберспортивных состязаниях, где требуется повышенная точность. Высококачественный сенсор Pixart PMW3389 повышает показатель DPI до внушительной отметки в 16 000. В мыши используются переключатели Kailh, обеспечивающие исключительный фидбэк и быстрый отклик, а также высокую долговечность (80 миллионов кликов), что, несомненно, соответствует стандартам профессиональных геймеров.

Приятное для кожи матовое УФ-покрытие лицевой поверхности обеспечит дополнительный комфорт во время игры. Помимо основных кнопок (влево/вправо) и кнопки-колесика, AOC GM530 имеет две кнопки для большого пальца слева и две дополнительные кнопки под колесиком. Кнопки полностью настраиваются благодаря программному обеспечению AOC G-Menu, которое также позволяет синхронизировать две отдельные RGB-зоны мыши с RGB-подсветкой Light FX из остальной экосистемы AGON. GH530 поставляется с кабелем в оплетке и позолоченным разъемом USB.

AOC GM510 с RGB-подсветкой и узором в виде пчелиных сот, который обеспечивает легкость самого устройства

GM510 - это мышь для правшей с уникальным сквозным узором в виде сот. Такая конструкция делает ее очень легкой, весом всего 58 г (без кабеля). Поскольку мышь такая легкая, практически не требуется усилий, чтобы быстро перемещать ее в процессе игры. Это может обеспечить вам победу в соревновательных играх FPS. Также отверстия в корпусе обеспечивают вентиляцию, чтобы рука меньше потела в игровых схватках или просто в летнюю жару. Как и GM530, GM510 использует тактильные и удобные переключатели Kailh и тот же высококлассный датчик Pixart, что и GM530, который позволяет отслеживать движения, даже при маневрах с высоким ускорением. Как и GM530, GM510 также долговечен (80 млн. кликов). Шесть кнопок (включая две кнопки для большого пальца) полностью настраиваются с помощью программного обеспечения AOC G-Menu, а подсветка RGB может быть синхронизирована с другими устройствами AGON.





Беспроводная игровая гарнитура AOC GH401 с насыщенным звуком уровня hi-fi

Игровая гарнитура AOC GH401: прислушайтесь к шагам героев

В марте компания AGON by AOC выпустила две проводные игровые гарнитуры: GH200 с разъемом 3,5 мм и стереозвуком и GH300 с USB-подключением и виртуальным объемным звуком 7.1. В обеих гарнитурах используются 50-мм неодимовые динамики, обеспечивающие насыщенный, качественный звук в диапазоне частот 20 Гц - 20 кГц.



Теперь для геймеров, желающих получить большую свободу движений во время напряженных игровых сессий, AGON by AOC предлагает новую беспроводную игровую гарнитуру AOC GAMING GH401, которая использует беспроводную технологию 2,4 ГГц с радиусом действия до 10 метров. Ее также можно подключить с помощью 3,5-миллиметрового стереоразъема, если беспроводное соединение не требуется, что делает ее еще более универсальной. Встроенный аккумулятор способен работать в течение 17 часов (при настройке громкости на 50%) и может

заряжаться через USB-C. GH401 оснащена теми же 50-миллиметровыми неодимовыми динамиками, которые хвалят за яркий и качественный звук. Она имеет такое же, как и у GH200 и GH300, покрытие из эко кожи на протеиновой основе и пены с эффектом памяти, что обеспечивает дополнительный комфорт во время длительных игровых сессий. Съемный микрофон с шумоподавлением можно отрегулировать для удобства и оптимального расстояния для чистой речи, а встроенные элементы управления обеспечивают легкий доступ к кнопкам выключения и громкости. GH401 совместима с ПК, PS4 и PS5.



Игровые мыши AOC GM530 и GM510 появятся в продаже в ноябре 2021 года.



Игровая гарнитура AOC GH401 также будет доступна с ноября 2021 года.