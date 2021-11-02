Apple представила компактные беспроводные наушники Beats Fit Pro

Apple запустила в продажу наушники Beats Fit Pro. Их цена составляет $200 и они могут похвастаться поддержкой активного шумоподавления, защитой от влаги по стандарту IPX4 и эргономичным дизайном, обеспечивающим надёжную фиксацию в ухе.

Beats Fit Pro обеспечивают поддержку пространственного звука с отслеживанием положения головы. Стоит отметить, что новинка основана на том же чипе Apple H1, что и AirPods, что обеспечивает поддержку тех же ключевых функций, включая Audio Sharing, которая позволяет двум гарнитурам подключаться к одному устройству. Пользователи даже могут одновременно использовать Beats и AirPods.

Beats Fit Pro способны обеспечить шесть часов непрерывного воспроизведения музыки со включённым шумоподавлением. При его отключении время автономной работы возрастает до семи часов. Комплектный кейс для зарядки добавляет к этому времени ещё 21 час. Для зарядки кейса используется разъём USB Type-C.

Beats Fit Pro доступны для предзаказа по цене $200. В розничную продажу устройство поступит пятого ноября в чёрном, белом, сером и сиреневом цветах.