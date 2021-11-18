Акция для новых абонентов МТС на тарифах «Супер» и «Безлимитище+»

Скидки и бонусы предусмотрены для новых абонентов тарифных планов «Супер», «Супер 10», «Супер Голос», «Супер 25», «Супер max 50» и «Безлимитище+».

Так, при подключении на «Безлимитище+», услуги связи будут предоставляться со скидкой на абонентскую плату в течение 270 дней. Первые 90 дней ежемесячная абонплата составит 9,90 рубля, на протяжении следующих 90 дней — 14,90 рубля, а в оставшиеся 90 дней — 19,90 рубля.

Кроме того, абоненты «Безлимитище+» получат неограниченное число минут исходящих звонков во все сети страны на 3 месяца, возможность бесплатной доставки из интернет-магазина shop.mts.by в любую точку Беларуси в течение 1 года и кешбэк 20% от суммы начислений за услуги связи. Возвращенные деньги можно потратить в течение 12 месяцев на оплату услуг «Безлимит во все сети», «200 минут во все сети», «Режим модема» и «TWIN-карта».

Новые абоненты тарифов «Супер», «Супер 10», «Супер 25», «Супер max 50» и «Супер Голос» кроме дополнительных бонусов, получают скидку на абонплату первые 90 дней.