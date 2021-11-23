"Белтелеком" переносит повышение цен на тарифы на январь 2022 года

На официальном сайте "Белтелеком" появилось сообщение о переносе повышения цен на тарифы.

"По согласованию с регулятором повышение тарифов на услуги доступа в сеть Интернет, предоставляемого РУП «Белтелеком» вне пакетных линеек «ЯСНА», «Семейный», «Бизнес-кейс», переносится на 1 января 2022 года", - отмечается в сообщение на сайте.

С обновленными тарифами можно ознакомиться здесь (вводятся с 01.01.2022).