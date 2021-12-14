Вышла iOS 15.2

Apple выпустила iOS 15.2 и iPadOS 15.2, второе крупное обновление операционных систем iOS 15 и iPadOS 15, дебютировавших в сентябре 2021 года. Свежие обновления выпущены более чем через месяц после релиза iOS 15.1. Новые версии можно загрузить через пункт «Обновление ПО» в приложении «Настройки» на всех поддерживаемых устройствах.

Одним из главных нововведений в iOS 15.2 стала функция «Отчёт о конфиденциальности приложений». Она позволяет узнать, как часто программы получают доступ к конфиденциальной информации, камере и микрофону, а также узнать с какими интернет-ресурсами тайно связываются приложения и веб-сайты.

Другой важной особенностью станет функция обнаружения неоригинальных запчастей в iPhone, которая будет полезна при покупке подержанного устройства — с ней можно будет проверить, действительно ли смартфон «не бит и не крашен».

Свежее обновление также включает в себя функции безопасности для детей. В частности, iOS 15.2 предоставляет родителям возможность включать предупреждения для детей, когда они получают или отправляют фотографии с интимным содержанием. Эти предупреждения будут содержать информацию о ресурсах, которые подскажут ребёнку как поступить, если он получил неподобающее фото или видео.

Также новые ОС получили поддержку нового, более доступного плана Apple Music, который поддерживает взаимодействие только с помощью голосового помощника Siri. Кроме того, iOS и iPadOS 15.2 предлагают пользователям поддержку функции «Цифровое наследство», которая позволяет передавать данные учётной записи iCloud в наследство после смерти пользователя.

Свежее ПО также получило ряд улучшений, направленных на исправление проблем, обнаруженных в предыдущих версиях ОС, включая ошибки при синхронизации с Microsoft Exchange.